El Borbó reclama augmentar encara més el pressupost militar de l'Estat espanyol

Aquest passat 31 de desembre l'Obra Cultural Balear va complir 60 anys d'existència.

El dia 31 de desembre de l’any 1962, al domicili particular del que en seria el primer president, Miquel Forteza i Pinya, situat al carrer de Sant Bartomeu de Palma, es feia l'assemblea constituent de l'Obra Cultural Balear. La nova entitat es marcava com a objectiu treballar per fer present i donar prestigi a la cultura pròpia, menyspreada o vulgaritzada per l’autarquia del franquisme.