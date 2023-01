Les Nacions Unides denuncien vulneracions de drets i exigeixen reparació a les víctimes pel cas del Catalangate

Tres Relators Especials de les Nacions Unides han presentat una resolució anunciant la seva preocupació per l’afer d’espionatge polític del Catalangate, en resposta a la denúncia que van presentar conjuntament el darrer mes d’abril l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO).

A través d’una nota de premsa publicada aquest dimarts, l’Assemblea ha explicat que en la resolució es reconeixen les vulneracions de drets fonamentals contra activistes, representants polítics, periodistes i advocats catalans propers al moviment independentista català. També hi expressen preocupació pel fet que l’ús d’eines d’espionatge, com Pegasus i Candiru, per part de l’Estat espanyol pugui contribuir a l’autocensura dins la societat civil catalana, i així minvar el dret a la llibertat d’opinió i expressió al territori.

Dolors Feliu, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, ha destacat la importància d’aquest posicionament perquè «reconeix que la repressió de l’Estat espanyol pot provocar un greu efecte paralitzador en el si del moviment independentista català, com ja hem anat denunciant anteriorment». Feliu ha afegit que «malgrat la resposta innòcua del Govern espanyol a la resolució, gràcies a la tasca de denúncia internacional feta per Assemblea i altres organitzacions, ha quedat palesa la vulneració de drets fonamentals que pateixen els catalans i catalanes, fet que reforça encara més els arguments en favor de l’autodeterminació i de la independència del país com a única via per protegir els seus drets».

La resolució l’han signat el Relator Especial sobre qüestions de les minories, la Relatora Especial sobre promoció i protecció del dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, i el Relator Especial sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d’associació, que enumeren tot el llistat de víctimes que han denunciat els seus casos.