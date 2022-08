Òmnium presenta una demanda pels casos d'infiltració de la Policia espanyola en organitzacions juvenils independentistes

Òmnium Cultural ha presentat una demanda a l’Audiència Nacional espanyola pels casos de monitoratge policial al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i al Jovent Republicà, davant la manca de resposta del Ministeri de l’Interior a l’exigència de l’entitat de posar fi a la vulneració dels drets fonamentals a la intimitat, a l’associació i a la desviació del poder. «Marlaska fa cas omís a la vulneració de drets fonamentals i no respon a la petició que vam interposar al ministeri de l’Interior. Davant d’aquest silenci, tan esperat com vergonyós, passem a la via judicial amb una querella a l’Audiència Nacional perquè no quedi impune», ha assegurat el president d’Òmnium, Xavier Antich.

Fa unes setmanes, Òmnium va presentar un requeriment administratiu al Ministeri de l’Interior donant deu dies al ministre Grande-Marlaska, com a responsable dels cossos policials de l’Estat, perquè aquest aturés les pràctiques il·legals d’infiltració d’agents policials als moviments juvenils i independentistes. Transcorregut el període corresponent, l’entitat reclama que s’iniciï la via judicial davant la «clara» vulneració de drets fonamentals, espionatge i persecució política al moviment independentista. «Ja vam avisar que arribarem fins on faci falta per desemmascarar el joc brut de l’Estat i aconseguir una condemna», ha recordat Antich.

Òmnium ha denunciat que aquestes infiltracions policials o intents d’infiltracions als moviments juvenils i independentistes SEPC i Jovent Republicà, així com l’espionatge il·legal, formen part de la causa general contra l’independentisme. També ha assegurat que són unes pràctiques que persegueixen criminalitzar la dissidència política: «A l’Estat no li tremola el pols a l’hora de vulnerar drets fonamentals per reprimir el moviment independentista. Que la policia s’infiltri a organitzacions juvenils democràtiques és més propi d’un règim totalitari que d’un estat de dret».