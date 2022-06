Convoquen una gran manifestació unitària contra l’OTAN i les guerres, i a favor de la pau

El proper 26 de juny es farà una gran mobilització que mostri el rebuig social a l'OTAN i a les guerres, i sigui un crit al cel per la pau, a Madrid. Aquesta manifestació unitària, ha estat convocada per organitzacions, plataformes i assemblees que s'oposen a l'OTAN.

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha animat a tothom a sumar-s’hi a través d'un comunicat. El seu coordinador, Juanjo Martínez, ha comentat a través de les xarxes que les persones interessades en anar a Madrid es posin en contacte amb alguna de les entitats organitzadores i s’informin de les diverses possibilitats existents.

Baix el lema d'"OTAN no, no a les guerres, per la #pau", es convoca #manifestació unitària d'organitzacions i plataformes que s'oposen a l'#OTAN



"No n'hi ha prou amb parlar de #pau. Un ha de creure en ella i treballar per aconseguir-la" #EleonorRoosevelt



26/06

Atocha pic.twitter.com/HNaVO27pIT — Esquerra Unida (@EUIB) June 6, 2022

Aquest dilluns, 6 de juny, EUIB ha donat el sus a la campanya 'OTAN no, no a les guerres, per la pau', anunciant la convocatòria de forma conjunta amb les federacions d’arreu de l’Estat espanyol, tant amb notes de premsa com a les xarxes socials. Amb aquesta acció s’ha volgut donar a conèixer la convocatòria de la manifestació, la qual començarà a les 12 h a Atocha i anirà fins a la plaça d'Espanya.

«Les bombes, les bales i els tancs no garanteixen la pau, només garanteixen la guerra», ha conclòs el coordinador d’EUIB. Des d'EUIB han volgut reafirmar-se en la defensa de la cultura de la pau i la desmilitarització.