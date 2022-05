El PP diu que la seu de Gènova «és propietat dels afiliats» i no la vendrà

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha anunciat que la formació no vendrà la seu del carrer Génova de Madrid. Va ser fa un any, quan havia de començar el judici sobre el presumpte pagament de la seu amb doblers provinents de la corrupció, que l'aleshores president del partit, Pablo Casado, va dir que deixarien l'edifici per trencar amb el passat.

El nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va avançar a l'abril que la venda de la seu no era la prioritat de la direcció i que, si es feia, seria una operació «per necessitat de finançament i tresoreria, no per cap altra qüestió». Ara, Bendodo, ha explicat, de manera sentimental, que no ho poden fer perquè l’edifici «és propietat dels afiliats».

El mes d'octubre passat, l'Audiència Nacional espanyola va condemnar l'extresorer del PP Luis Bárcenas a dos anys de presó i el PP com a responsable civil per pagar les obres de Génova amb diners de la caixa B.