El Consell General de l’Advocacia rebutja la intervenció de les comunicacions d’advocats

El Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola va aprovar divendres un comunicat en què rebutja per unanimitat «qualsevol possible intervenció de les comunicacions dels advocats i advocades en l’exercici de la seva professió, com a salvaguarda del dret fonamental de defensa».

A més, manifesten la seva preocupació davant la informació apareguda en diversos mitjans de comunicació, «per si la presumpta utilització de mitjans tecnològics pogués haver afectat el dret i el deure del secret professional». Es refereixen, així, al programari espia Pegasus amb què s'ha dut a terme el Catalan Gate.

Espionatge massiu

El laboratori d’investigació canadenc Citizen Lab, responsable de nombroses deteccions, anàlisis i denúncies de casos ocorreguts arreu del món, va confirmar en un informe que els atacs i infeccions es varen dur a terme contra almenys 65 representants electes catalans, líders de la societat civil, activistes, advocats, periodistes, especialistes en tecnologia, i els seus familiars, durant quatre anys consecutius (2017-2020). Aquesta informació ha estat confirmada pel setmanari nord-americà The New Yorker, i per Amnistia Internacional, una ONG internacional que ha demanat a les autoritats de la UE que actuïn per posar fi a l’abús de programari espia a l'Estat espanyol.

Amb aquests atacs, les autoritats espanyoles cercaven conèixer els passos a fer per part de l’independentisme durant i després del referèndum d’independència de Catalunya del 2017, i com reprimir-los. És a dir, obtenir informació sobre com es reorganitzaria l’independentisme català, com evitar-ho, i quins eren els plans dels exiliats a nivell internacional, entre d’altres.

Fins ara, l’Estat espanyol, Polònia i Hongria són els únics estats membres de la UE coneguts que han dut a terme espionatge polític amb el programari espia Pegasus; essent l’Estat espanyol el país que ha perpetrat més atacs confirmats, no només a la Unió Europea, sinó també al món.