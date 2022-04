El Govern espanyol s’acull a la Llei de secrets oficials per ocultar el motiu d’un viatge de Pedro Sánchez a Dubai

Després que Pedro Sánchez viatgés amb un equip de 45 persones als Emirats Àrabs Units a principi de febrer coincidint amb el Dia d'Espanya a l'Exposició Universal a Dubai, dos diputats del PP al Congrés espanyol, Valentina Martínez i Pablo Hispán, han demanat quina era la funció cada membre de la delegació, i quin va ser el cost total del viatge. Per no respondre, el Govern espanyol s'ha acollit a la Llei de secrets oficials.

Segons ha fet públic Europa Press, la resposta concreta ha estat: «Tant els informes sobre moviments d'aeronaus militars com els plans de protecció d'autoritats i passatgers sotmeses a la mateixa i, en concret, els informes i dades estadístiques sobre moviments de forces, vaixells o aeronaus militars, han de tractar-se com a matèria classificada amb el màxim grau de protecció». Una estratègia per ocultar el motiu pel qual la delegació que va acompanyar Sánchez era tan nombrosa com el cost que va tenir.

Entre la comitiva de 45 persones hi havia 14 escortes, 4 persones de protocol, 9 membres de l'àrea de comunicació i 3 sanitaris, per a un viatge de 28 hores.