AAPSIB defensa la decisió del Front Polisario i se suma al comunicat col·lectiu de les Associacions Solidàries amb el Sàhara

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears ha compartit el comunicat emès per la Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara, CEAS-Sàhara, davant l'anunci realitzat per la direcció del Front Polisario de suspendre les relacions amb el Govern espanyol. En aquest cas, la CEAS-Sàhara se solidaritza, justifica i comprèn la decisió adoptada pel legítim representant del poble sahrauí, el Front Polisario.

La coordinadora ha denunciat que la decisió presa per l'Executiu espanyol «de donar suport a la proposta d'Autonomia dins del Marroc, no ha estat aprovada ni per l'Assemblea General de les Nacions Unides, ni pel Consell de Seguretat». Així, han sol·licitat que expliquin el significat de la carta a Mohammad VI quan diu «integritat territorial dels nostres dos països», per tal de saber «si considera el Sàhara Occidental com a part del Marroc», ja que la integritat de l'Estat espanyol «no està en risc», han declarat.

També, la CEAS-Sàhara ha recordat que els acords aconseguits a Rabat el 7 d'abril passat entre el president Sánchez i Mohamed VI no compten amb el suport de cap grup del Congrés dels Diputats, excepte el del PSOE. Per això, han declarat que consideren «vergonyós que el Govern espanyol faci servir l'eufemisme 'acord mútuament acceptable entre les parts' per posar-se d'una part sense tenir en compte el poble sahrauí».

També, en el comunicat, han explicat que «per parlar d'autodeterminació cal contemplar l'opció de la independència», ja que no fer-ho és implica «per la integració al Marroc del territori del Sàhara Occidental», han afegit, fent referència a la decisió presa pel Govern espanyol. Després d'aquesta, la CEAS-Sàhara ha comunicat que entén per «deslegitimada qualsevol opció de la seva mediació per trobar una solució».

Així i tot, «ens hauria agradat que el Govern espanyol hagués liderat la solució de la no descolonització del territori del Sàhara Occidental com a potència administradora que és del territori». L'Estat espanyol «s'ha autoexclòs perdent tota rellevància si algun dia la va tenir», ha conclòs el comunicat. Per això, la CEAS-Sàhara exigeix que es «faci pública la carta enviada pel president del Govern espanyol al rei del Marroc Mohammad VI i de la qual ens n'hem assabentat gràcies a l'Agència de Premsa Marroquina».