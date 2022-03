Grups franquistes paralitzen les exhumacions al Valle de los Caídos

Fa ja sis anys que una sentència va autoritzar l'exhumació dels germans Manuel i Antonio Lapeña del Valle de los Caídos i encara no s'ha pogut executar.

Una allau de recursos presentats per particulars i associacions franquistes i antimemorialistes han fet que el Ministeri de Presidència espanyol, del qual depèn la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, aturi tot el procediment.

Així ho ha explicat El País aquest dijous i remarca que des del Ministeri ho tenen tot preparat per a intervenir el mausoleu des de setembre de l'any passat.

Una estratègia habitual dels franquistes

L'estratègia no és nova ja que va a càrrec de l'advocat Francisco Javier Zaragoza, qui ja té experiència en obstaculitzar exhumacions com quan va aconseguir suspendre de manera provisional les actuacions per a exhumar Franco. Ho va fer amb l'ajuda del jutge José Yusti, fill d'almiralls franquistes.

L'advocat és fill de Pedro Zaragoza Orts, un falangista membre de la Fundación Nacional Francisco Franco fins el dia de la seva mort el 2009.