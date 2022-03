Juan Carlos I anuncia que sols tornarà a l'Estat espanyol ocasionalment ara que s'han arxivat les seves causes

La casa reial espanyola ha fet pública una carta del rei espanyol emèrit, Juan Carlos I, enviada a Felip VI, en la qual explica que continuarà vivint a Abu Dabi i sols tornarà a l'Estat espanyol ocasionalment. Aquest fet és un reconeixement que va marxar justament per aquestes investigacions, ja ho ha anunciat dient que aquestes visites seran perquè la fiscalia del Tribunal Suprem espanyol ha arxivat les investigacions.

Concretament, el rei espanyol emèrit, ha dit que «coneguts els decrets de la fiscalia general de l'estat, pels quals s'arxiven les recerques de les quals he estat objecte, em sembla oportú considerar el meu retorn a Espanya, encara que no de manera immediata». I, posteriorment, ha afegit que «per a visitar a la família i amics».

Per altra banda, ha declarat que és conscient de la «transcendència per a l’opinió pública dels esdeveniments passats de la meva vida privada». Cal recordar, que la fiscalia espanyola l'ha investigat pel cobrament de cent milions de dòlars com a comissió per l’adjudicació a empreses espanyoles del tren d’alta velocitat a la Meca i pel pagament de despeses familiars per part d’un empresari mexicà; però, tot i que han admès que va defraudar a Hisenda, els delictes estarien prescrits i a més era inviolable segons estableix la Constitució espanyola, així que s'ha arxivat el cas.