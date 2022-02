L'Instituto Cervantes ha gastat 40.000 euros en massatges per als seus empleats

L'Instituto Cervantes ha destinat 40.000 euros des de 2015 per pagar un servei de massatges als seus 300 empleats de les seus de Madrid i Alcalá de Henares, segons una informació d'un digital anomenat TheObjetive.

L'Instituto Cervantes és una institució cultural pública creada el 1991, depenent del Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya. La seva tasca és la promoció i ensenyament de la llengua castellana.

La documentació que apareix en el Portal de la Transparència. L'últim dels contractes, del passat 7 de febrer, puja a 4.000 euros i l'empresa adjudicatària és 'Kiné Fisioteràpia y Osteopatía'.

Aquest servei de massatges consisteix en dues sessions de fisioteràpia a l'any per a cada treballador, amb independència de si el necessita o no per prescripció mèdica, segons explica una portaveu del Cervantes. L'empleat és el que s'encarrega de concertar les cites amb les clíniques que aquesta empresa té tant en la capital com en la localitat d'Alcalá de Henares.

Els primers dos contractes daten del 24 de març de 2015 per 7.000 i 3.000 euros, respectivament, i s'evita parlar de serveis de fisioteràpia. Els massatges es varen camuflar en l'etapa de Víctor García de la Concha sota l'eufemisme de ‘Contractació d'un servei de rehabilitació per a la prevenció de patologies osteomusculars al personal de la seu’.

Aquest servei es va treure aquest any de l'anomenat pla d'acció social que té el Cervantes per als seus empleats i que inclou ajudes per a la compra d'ulleres o d'escoleta per als fills.

El 2016 apareixen altres dos contractes aprovats el 12 de febrer d'aquest any: un de 1.000 euros i un altre de 4.000. El 2017 no n'hi ha cap, si bé el 30 de gener de 2018 es duplica el muntant fins als 10.000 euros amb Juan Manuel Bonet de director. Una xifra dividida en dos contractes de 2.000 i 8.000 euros, respectivament. El 2019 només apareix una partida de 2.000 euros per a tot el personal i en 2020 únicament hi ha dos contractes de 33 i 38 euros, a causa de l'inici de l'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus i que va provocar el tancament temporal de les clíniques de fisioteràpia.

Els contractes més quantiosos del Cervantes

L'any 2021, amb l'aixecament de la major part de les restriccions, es varen aprovar els dos contractes més quantiosos sota un epígraf que ja no té circumloquis: ‘Sessions de fisioteràpia per al personal de la seu per a evitar patologies osteomusculars´.

D'una banda, un de 4.000 euros per als treballadors d'Alcalá de Henares i per l'altre, un de 10.000 euros per als destinats en la seu central del carrer madrileny d'Alcalá. Una dada sorprenent d'aquest últim contracte és que la licitació era únicament de 7.000 euros, per la qual cosa el pagament final va ser superior al previst inicialment.

La institució que dirigeix Luis García Montero en l'actualitat és l'única de tot el Ministeri d'Afers exteriors que ofereix aquest servei de fisioteràpia als seus empleats, si bé aquests no compten amb l'abonament de transport mensual que sí que s'abona en els serveis centrals o en la seu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).