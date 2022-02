Rufián continuarà parlant amb el Govern espanyol, però avisa: «A ERC no se l'amenaça»

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) en el Congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha confirmat aquest dissabte la seva disposició a continuar parlant i dialogant amb el Govern espanyol després del triomf ajustat que diu que ha suposat la negociació de la reforma laboral. Això sí, avisa que a Esquerra «se la respecta i, sobretot, no se l'amenaça».

En declaracions al programa 'Parlamento' d'RNE, Rufián ha admès que sempre «hi ha esgarrapades» quan se surt d'una negociació que «no surt bé», com ha estat la de la reforma laboral, que el Govern ha aconseguit convalidar amb forces diferents de les del bloc de la investidura, però ha recalcat que la posició del seu partit «no és la inexplicable», sinó la del Govern espanyol i, particularment, la d'Unidas Podemos.

En aquest punt, l'independentista català ha recalcat que no té «cap mena de problema» amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, malgrat l'encreuament d'acusacions que es van llançar en el Congrés durant el debat per a la convalidació de la reforma laboral. De fet, pensa que Díaz representa un espai polític «al qual li ha d'anar bé».

Ara bé, ha volgut deixar clar que en la negociació d'aquesta reforma laboral no hi ha hagut «cap mena de càlcul ni connotació personal» malgrat que en ERC són conscients de com serà el relat dels fets tenint en compte que Díaz és una figura «amb protecció mediàtica».

Amb tot, Rufián creu que en el mitjà i llarg termini la foto amb els partits «del costat de la dreta» serà «lletja» i difícil d'explicar, però no per a ERC, que no podia estar en aquest «retoc» de la reforma laboral si no s'anava més enllà. Una posició que diu que el PSOE va entendre «de seguida», però no el Ministeri de Treball, on assegura que va costar «una mica més».

Preguntat sobre si creu que a Unidas Podem li agrada la reforma, Rufián ha respost que «hi ha silencis en aquest món que són paradigmàtics», i encara que entén que la política suposa «cavalcar les incoherències», recalca que aquestes han de ser «assumibles».

El responsable d'ERC a Madrid ha confessat que al seu partit l'ha pressionat «tothom» i fins i tot «amenaçat», però ha evitat entrar en els detalls. Només s'ha limitat a comentar que «han passat coses que es podien haver evitat».

Malgrat tot, ha demanat «desdramatizar» quan se li ha demanat si s'ha trencat alguna cosa en la relació amb el Govern a propòsit de quin ha estat el resultat d'aquesta última negociació. «Cal parlar i dialogar, per nosaltres no serà, però a ERC se la respecta, i sobretot, no se l'amenaça», ha sentenciat.