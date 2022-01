El Suprem tomba els recursos en contra dels indults als presos polítics catalans

El Tribunal Suprem espanyol ha tombat els recursos presentats per tal de revocar els indults als presos polítics catalans. El govern espanyol els hi va concedir el juny de l'any passat com a prerrogativa davant la pressió internacional contra l'empresonament dels dirigents polítics i socials independentistes.

La sala ha acceptat els arguments de l'advocacia de l'estat, que considera que cap de les organitzacions i persones que els van presentar no tenia legitimació activa per a presentar els recursos, perquè no eren pas cap part directament afectada o perjudicada en el procediment. Aquests recursos varen ser presentats per Convivencia Cívica Catalana, els dirigents de Ciutadans Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo-Saavedra, els partits polítics Vox i PP, els diputats i ex-diputats del PP al parlament Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian i Lorena Roldán, l'ex-delegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i l'associació Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.

Ara, els indults aprovats pel consell de ministres espanyol amaguen la reversibilitat, ja que són parcials i condicionats. Són parcials perquè extingeixen la pena de presó pendent però mantenen de manera íntegra la d'inhabilitació per a tots ells. I són condicionats perquè inclouen un advertiment: si cometen un delicte greu durant un període de temps que va dels tres anys als sis, depenent de cada pres, el Tribunal Suprem entendrà que l'indult de la pena de presó queda anul·lat i s'haurà de continuar aplicant.