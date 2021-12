El Senat espanyol no admet una pregunta sobre pagaments a Bàrbara Rey: «és contrari a la regulació de secrets oficials»

La Mesa del Senat espanyol ha acordat no admetre a tràmit una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre els suposats pagaments a l'actriu María García García, coneguda artísticament com a Bàrbara Rey, per suposadament fer callar les seves relacions amb alts càrrecs de l'Estat, en entendre que el contingut d'aquesta iniciativa és «contrari a la regulació en matèria de secrets oficials».

Segons el text que recull l'acord de la Mesa de la Cambra Alta espanyola, en la seva reunió de la setmana passada, i al qual ha tengut accés Europa Press, l'organisme, en el qual PSOE i PP tenen tres membres respectivament i un el PNB, justifica la seva decisió en què el contingut de la pregunta és contrari a la regulació en matèria de secrets oficials.

La pregunta del senador de Compromís fa referència al «possible ús de fons reservats de l'Estat pel llavors CESID o ara, o altres organismes o persones en nom de l'Estat, per a suposadament fer callar les relacions de persones del món de l'espectacle amb alts càrrecs de l'Estat».

En concret, Mulet demanava ser informat dels «pagaments suposadament realitzats», de les dates, de la quantia, en quins conceptes i a quines persones s'han pogut beneficiar amb aquests pagaments. No obstant això, l'escrit de la Mesa també recorda al senador valencià que pot sol·licitar la seva reconsideració.