Correos nega que a les seves oficines es discrimini els clients per raó de llengua i afirma que fa feina per aclarir la denúncia de la clienta

L'agost passat una ciutadana de Petrer, al País Valencià, va denunciar haver estat discriminada pel fet de parlar en la seva llengua, el català, a la sucursal de Correos del seu poble.

Segons explica l’afectada, una funcionària de l'oficina li va retreure en públic que parlàs en català i va voler obligar-la a parlar en castellà si volia que l'atengués. A més, la clienta remarca que la treballadora de Correos fins i tot va afirmar que «hablar en valenciano es signo de mala educación». Després de demanar a una altra companya de l'oficina que atengués la clienta, des de lluny va continuar increpant-la per parlar català i li va dir que era una «maleducada».

La clienta ho ha denunciat a l’Oficina dels Drets Lingüístics del País Valencià i destaca que ja va tenir un problema similar ara fa deu anys amb la mateixa treballadora.

Correos, la major empresa pública de l’Estat espanyol, ha volgut pronunciar-se sobre la denúncia i ha remarcat que fan feina «per a aclarir els fets succeïts a l'oficina de Petrer». «Volem destacar l'excepcionalitat d'aquest succés. Correos atén diàriament des de l'Àrea Est prop de 40.000 persones en la seua xarxa d'oficines de la Comunitat Valenciana i Balears, sense que es produïsquen queixes per assumptes relacionats amb la discriminació lingüística», han explicat.

A banda de negar que hi hagi discriminacions lingüístiques a les seves oficines, l’empresa de missatgeria ha destacat que «si fora pertinent s'adoptaran les mesures disciplinàries necessàries, en cas que s'haja comés alguna falta, per a garantir que no tornen a produir-se situacions similars».

«Correos respecta els drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes i garanteix l'ús de les llengües cooficials en la seua xarxa d'oficines, mantenint el bilingüisme en tota la cartelleria i papereria utilitzada en les oficines», han remarcat.

Finalment, l’empresa ha explicat que tant en la borsa de treball com en el darrer procés de consolidació d'ocupació s'ha tengut en compte entre els mèrits dels aspirants valorar el coneixement de llengua oficial pròpia de cada Comunitat Autònoma. «En el nostre cas, el coneixement acreditat del valencià es premiava amb 1 punt per als llocs de repartiment i agent de classificació i 3 punts per als llocs d'atenció al client. Per als llocs de repartiment el nivell exigit ha sigut un A2 o superior, així com títols equivalents o homologats i per als llocs d'atenció al client el nivell requerit ha sigut el B1 o superior, així com títols equivalents o homologats per organismes públics competents en la matèria», han conclós.