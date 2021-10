El Govern espanyol gastarà enguany 15.000 euros en classes d'idiomes per a Marlaska i la cúpula del Ministeri de l'Interior

El Ministeri de l'Interior gastarà 15.000 euros enguany en classes d'idiomes en anglès i francès per al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, i la cúpula del departament ministerial. L'objectiu és «millorar la utilització de tots dos idiomes en les reunions i negociacions internacionals d'alt nivell que tenen lloc habitualment en relació amb les matèries pròpies del Departament».

Així consta en una reposada parlamentària per escrit a una pregunta del PP, que demanava conèixer la despesa prevista en el Departament per a aquests cursos d'idiomes per a personal d'alta direcció.

En concret, en l'escrit s'especifica que Grande-Marlaska rep classes d'anglès i francès i el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, només d'anglès. Al seu torn, la directora general de Política Interior rep classes d'anglès, mentre que la directora del Gabinet del ministre el fa d'anglès i francès.

«Es tracta d'un contracte el període d'execució del qual comprèn del 15 de gener al 10 de desembre de 2021, per un màxim de 394 hores en total, a repartir entre tots els alumnes», continua la resposta parlamentària. L'import del contracte és de 14.972 euros.

El Govern espanyol assenyala que, per part de la directora general de la Guàrdia Civil, la socialista María Gámez, s'està realitzant també un curs d'idioma d'anglès de 100 hores, per un import de 1.130 euros i en modalitat presencial, sol·licitat per a realitzar-se des d'abril de 2021.

En el cas de la Policia Nacional espanyola es precisa que, «si bé no existeix un curs específic per a alts càrrecs en la Direcció General de la Policia», el mes d'octubre de l'any 2020, i a iniciativa de la Divisió de Formació i Perfeccionament, es va organitzar un curs d'idioma anglès dirigit a alts comandaments del cos. Aquest curs es va fer extensiu a tots els membres de la Junta de Govern de la Policia espanyola, en la qual també hi va participar el director general, Francisco Pardo Piqueras.

Quant al secretari general d'Institucions Penitenciàries, s'especifica que Ángel Luis Ortiz va assistir a classes presencials d'anglès durant el curs escolar 2018/19.

Segons l'Executiu espanyol, «l'objecte d'aquests cursos és augmentar les habilitats de comunicació dels alumnes en l'esmentat idioma per a, fonamentalment, la seva assistència a reunions d'alt nivell amb els seus homòlegs d'altres països».

Abans de l'inici del curs, puntualitzen, es van emplenar els mateixos tràmits establerts per a la resta de les activitats formatives, «aprovació del pressupost del curs, enregistrament a la Plataforma de Gestió d'Activitats Formatives o assignació de barem (0,25)».

Amb data 3 de novembre de 2020 es va donar inici a la primera edició al curs, amb una durada de 30 hores. Amb data 10 de febrer de 2021 es va estendre el curs a l'idioma francès. «Fins al dia d'avui s'han celebrat quatre edicions d'idioma anglès i dos d'idioma francès», conclou l'explicació del Govern.