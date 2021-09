[VÍDEO] El Congrés espanyol aprova una iniciativa per la reciprocitat de totes les televisions públiques autonòmiques

«El Congrés dels Diputats insta el Govern d'Espanya a prendre les mesures necessàries per a fer efectiva la reciprocitat de totes les cadenes de televisió públiques en el conjunt de l'Estat i a rendir comptes en un màxim de sis mesos des de la presa en consideració d'aquest acord». Aquesta ha estat la Proposició no de Llei (PNL) que ha aprovat el Congrés espanyol, a iniciativa dels valencianistes Compromís de la mà de Joan Baldoví.

S'ha aprovat amb 182 vots a favor i 153 vots en contra (PP, Vox i Ciudadanos). A més hi ha hagut 15 abstencions d’ERC, que havia presentat una esmena que remarcava la importància de la reciprocitat audiovisual entre territoris d'un mateix domini lingüístic i ha estat refusada.

«El Congrés dels Diputats insten al Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries, inclosa la cessió de l'espai radioelèctric administrat per l'Estat, per fer efectiu l'article 40.4 de la llei 7/10, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, garantint la reciprocitat de totes les cadenes de televisió públiques en el conjunt de l'Estat que siguen d'un mateix domini lingüístic i a retre comptes en un màxim de tres mesos des de la presa en consideració d'aquest acord», especificava l'esmena d'ERC.

Malgrat que Compromís estava a favor de l'esmena, el PSOE rebutjava el redactat per la qual cosa els valencianistes han optat per transaccionar amb PSOE i Unidas Podemos. «La Proposició no de Llei només podia tirar endavant si comptàvem amb el suport del PSOE. A nosaltres, ens haguera agradat transaccionar de manera conjunta les esmenes del PSOE i d'ERC, però no ha estat possible», han explicat des de Compromís.