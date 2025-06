Els metges convoquen una vaga a nivell estatal el 10 d'octubre

La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) han anunciat aquest dimarts una nova jornada de vaga a nivell estatal per al 10 d'octubre en què reclamaran al Ministeri de Sanitat un Estatut Marc per a la professió mèdica, així com un marc de negociació propi.

«El nostre objectiu és ferm i clar, no aturarem les nostres mobilitzacions fins que no tenguem un Estatut Marc propi i un marc de negociació propi. Això serà un camí difícil, però no cessarem en les nostres accions», ha assenyalat el president del Sindicat Mèdic d'Andalusia (SMA), Rafael Ojeda.

Així mateix, Ojeda ha comunicat que es duran a terme més accions, com altres jornades de vaga posteriors si no hi ha resposta per part del Ministeri de Sanitat.