Lluís Apesteguia: «Això no va de demanar disculpes, va d’assumir responsabilitats»

Lluís Apesteguia, coordinador general de MÉS per Mallorca, ha reaccionat a la dimissió de Santos Cerdán i a les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre el cas Koldo. En successius missatges a la xarxa X ha expressat la indignació per les presumptes comissions il·legals que, segons els informes policíacs, es varen cobrar els primers mesos de la pandèmia.

Apesteguia ha declarat, poc després de la compareixença del president espanyol, que: «La indecent immoralitat que robassin enmig d’una pandèmia. La ràbia enorme que es dedicassin a robar mentre ens hi jugam la democràcia. Quina inhumanitat, quina irresponsabilitat», ha escrit Apesteguia. I hi ha afegit: «Això no va de demanar disculpes, va d’assumir responsabilitats.»