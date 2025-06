La Guàrdia Civil calcula que Cerdán hauria gestionat 620.000 euros en comissions il·legals

La Guàrdia Civil situa Santos Cerdán, número tres del PSOE, com el gestor d'una suposada trama que cobrava comissions il·legals per adjudicar obra pública, amb uns imports que sumen 620.000 euros.

Així ho recull un informe de l'UCO --la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil-- que s'ha enviat al Tribunal Suprem, al qual ha tingut accés 3Cat, i que ha servit de base per citar a declarar Santos Cerdán el 25 de juny.

A partir de l'informe, el magistrat veu «consistents indicis sobre la possible participació» del fins ara número 3 del PSOE en el cobrament de comissions per l'adjudicació d'obra pública i apunta els delictes d'integració en organització criminal i suborn.

Cerdán ja ha confirmat que anirà a declarar de manera voluntària. En el marc d'aquesta mateixa investigació, el jutge del Suprem també ha citat a declarar per al 24 de juny l'exministre socialista José Luis Ábalos, i el que va ser el seu home de confiança, Koldo García.

En el mateix informe, de 490 pàgines, la Guàrdia Civil explica que la relació entre Santos Cerdán i Koldo García era de tanta confiança que li va demanar --en un missatge de text intervingut-- que afegís dos vots «sense que ningú et vegi» en una urna de les primàries per elegir Pedro Sánchez com a secretari general al PSOE.

Uns àudios al mòbil de Koldo García

L'informe es basa en vuit àudios, enregistrats entre el 2019 i 2023, que es van localitzar al mòbil de Koldo García, exassessor de José Luis Ábalos. A partir d'aquestes converses, en què apareixen Cerdán, García i Ábalos, la Guàrdia Civil dibuixa una estructura perfectament organitzada entre ells per supervisar i reclamar el cobrament de comissions a grans constructores a canvi d'adjudicacions d'obra pública.

Santos Cerdán apareix en 5 d'aquestes converses, l'última el febrer del 2022. Segons la Guàrdia Civil la trama tenia dues vies d'ingressos, una primera a través d'adjudicacions a l'empresa Acciona i una segona per via d'altres empreses constructores. Bàsicament, es tracta de grans contractes relacionats amb les infraestructures ferroviàries i amb la construcció i manteniment de carreteres.

Com a exemple, en una conversa del 2022 --recollida a l'informe--, Santos Cerdán i Koldo García repassen el repartiment de comissions de diverses obres. El debat que tenien és l'import que quedava pendent per abonar a José Luis Ábalos, tenint en compte que ja havia rebut 550.000 euros. La Guàrdia Civil conclou que aquest import provenia d'una adjudicació a Múrcia, i entre Cerdán i Garcia calculen que encara havia de rebre 450.000 euros de tres obres a Logronyo, Sevilla i Tarragona.