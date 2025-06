Qui és Santos Cerdán, l'home de confiança de Sánchez?

El setge de corrupció al PSOE s'estreny i ja té una nova víctima política, Santos Cerdán, que fins aquest dijous era secretari d'organització del partit i diputat, però ha deixat tots els càrrecs després que uns enregistraments l’impliquin en la trama Koldo, la suposada adjudicació fraudulenta de contractes públics per la compra de mascaretes durant la pandèmia.

La Guàrdia Civil hauria entregat al Tribunal Suprem les transcripcions d'unes converses sostretes del mòbil de Koldo García, exassessor del ministre José Luis Ábalos, que impliquen, presumptament, el número tres del PSOE en suposades adjudicacions a dit d'obra pública.

En els àudios se sent Santos Cerdán, l'exministre i l'exassessor parlant del fet que quatre empreses els deuen més de 400.000 euros; presumptament a canvi d'arreglar concursos públics.

Home de confiança de Pedro Sánchez

L'inici de la relació de Santos Cerdán amb el PSOE es remunta al 1999, quan es va afiliar al partit a Navarra.

Aquell mateix any es va convertir en tinent d'alcalde de Milagro fins al 2003, i s'hi va mantenir com a regidor fins al 2015.

Paral·lelament, el 2004 va entrar a formar part de la Comissió Executiva Regional de Navarra, el 2000 es va convertir en el president de la Mancomunitat de Residus Sòlids de la Ribera Alta, i va ser portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Parlament de Navarra fins al 2015

Després de dues dècades de política navarresa, quan el 2017 Sánchez va recuperar el lideratge del PSOE, va nomenar Ábalos secretari d'organització i Cerdán secretari de coordinació territorial a Ferraz, un càrrec que va ostentar fins al 2021, moment en què va substituir Ábalos com a secretari d'organització, càrrec que encara ocupa.

Cerdán, molt proper al president espanyol, va ser l'encarregat d'encapçalar les negociacions amb Carles Puigdemont per tancar un acord amb Junts per a la investidura de Pedro Sánchez. En aquest sentit, va viatjar en diverses ocasions a Suïssa i Bèlgica per reunir-se amb representants de Junts.

Cerdán, trampolí de Koldo a Madrid

Un dels dos principals investigats de la trama Koldo, Víctor de Aldama, considerat ‘l'aconseguidor’ de la trama, ha acusat Cerdán davant del Suprem d'haver cobrat una comissió de 15.000 euros.

L'altre investigat més important és el mateix Koldo García, mà dreta d'Ábalos, i qui, segons la investigació, feia d'intermediari entre les empreses i el Ministeri de Transports.

Els àudios que impliquen Cerdán en el cobrament de mossegades es remuntarien, almenys, a l'arribada de Koldo García a Madrid, on va ascendir de la mà precisament de Cerdán.

Koldo García era porter de discoteca i s'havia de dedicat durant anys a fer d'escorta de companys del PSOE durant els anys d'ETA.

Va ser militant del PSOE a Navarra, on va conèixer Santos Cerdán durant la seva etapa municipalista. Va ser Cerdán precisament qui el va recomanar per fer de xofer a José Luis Ábalos. Fins i tot, va ser l'encarregat de custodiar les urnes de les primàries que van fer Pedro Sánchez secretari general del partit el 2017.

La connexió amb el llavors ministre de Transports va ser immediata i es va convertir, ràpidament, en el seu assessor.

Un ascens meteòric que va despertar recels, i encara més quan Koldo va ser detingut per la trama de les mascaretes.

El cas va anar agafant grans dimensions, fins que el PSOE va suspendre de militància i va expulsar del grup parlamentari Ábalos, imputat mesos després, i a qui precisament aquesta setmana la Guàrdia Civil ha escorcollat el pis a la recerca de proves del cas Koldo.

Amb l'inici de la trama i la caiguda d'Ábalos, el PSOE va viure una sacsejada que ja apuntava a Santos Cerdán, ara ja sense càrrecs ni al partit ni al Congrés, per haver catapultat Koldo García a Madrid.