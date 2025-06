Podridura de l’Estat espanyol: la brutícia vessa ara pel costat esquerre

Quan es compleixen set anys de l’escàndol de corrupció que va fer desembocar en una moció de censura contra l’aleshores president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, la podridura que amara tots els agents de l'Estat espanyol, les manifesta per l’altre costat i la brutor vessa ara per l’esquerra.

Interpretant el paper de persona compungida, Pedro Sánchez ha comparegut davant els mitjans de comunicació i s'ha declarat decebut pel fet que un dels seus homes de confiança, Santos Cerdán, hagi quedat al descobert i esquitat pel nou esclat de porqueria.

Sànchez s’aferra a la cadira, diu que no hi haurà avançament electoral, ha anunciat una «auditoria» i la dimissió de Cerdán.

El president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha forçat la dimissió de Santos Cerdán i anuncia mesures de «tolerància zero» en l'àmbit del partit. Així ho ha anunciat en la seu del PSOE, no a La Moncloa, a les 17.30 d'aquest dijous molt convuls en l'escena política espanyola. Sánchez ha començat demanant «perdó» a la ciutadania i especialment als militants del seu partit, perquè «fins a aquest mateix matí jo estava convençut de la integritat de Santos Cerdán».

Sánchez ha dit ser conscient que fa temps que circulaven «indicis» en contra seva però ha estat aquest dijous, segons ha detallat, quan els ha pogut confimar i «són greus, molt greus». Després d'això, ha reclamat la dimissió a Cerdán. «Al llarg d'aquesta tarda he demanat a Santos Cerdán la seva dimissió com a secretari d'organització del PSOe i la seva renúncia a l'acta», ha indicat.

«Vull demanar disculpes a la ciutadania, perquè el Partit Socialista i jo com a secretari general del PSOE, no havíem d’haver confiar en ell», ha afirmat, amb semblant molt seriós. En aquest aspecte, ha afegit que «desgraciadament en aquest món no existeix la corrupció zero, però sí que ha d'existir la tolerància zero quan aquesta es produeix», ha prosseguit. A partir d'aquí, el president del Govern espanyol ha anunciat posarà en marxa una auditoria externa del partit i avança una «profunda reestructuració de l'Executiva federal del PSOE».

Santos Cerdán, dimitit

La compareixença del president espanyol s'ha produït després que el número tres del partit, Santos Cerdán, hagi dimitit dels seus càrrecs com a secretari d'Organització del PSOE i lliurat la seva acta de diputat. Ho ha fet després de confirmar que acudirà a declarar voluntàriament al Tribunal Suprem espanyol, que diu veure «consistents indicis» del cobrament de comissions a partir de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que aquest dijous s'ha fet públic després d'aixecar-se el secret parcial de la causa.

Sánchez i Cerdán s'havien reunit prèviament a La Moncloa, després que al matí el secretari d'Organització hagués al·legat que «no record» la conversa amb Koldo García que apareix en l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil.