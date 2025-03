Alerten d'una ciberestafa que suplanta l'Agència Tributària coincidint amb la campanya de la renda

En els darrers dies s’han detectat diverses campanyes de suplantació de l’Agència Tributària espanyola coincidint amb la proximitat de la campanya de la declaració de la renda 2024, que comença el 3 d’abril.

Concretament, s’han detectat correus electrònics i missatges de text que es fan passar per l’organisme estatal amb l’excusa d’incidències o sancions en la declaració, reemborsaments o una notificació pendent. Els remitents poden ser ‘Hacienda’ o ‘Agencia Tributaria’ i fan servir reclams com ‘Aviso importante’, ‘Notificación disponible’ o ‘Incidencia grave en su declaración’.

L’objectiu d’aquestes campanyes a través del correu electrònic o els missatges de text és robar dades personals i bancàries o credencials d’accés al correu electrònic, és a dir, usuaris i contrasenyes. Aquestes dades es poden fer servir per a fer estafes més personalitzades a través de l’enginyeria social o bé per a vendre-les al mercat negre.

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) és un dels organismes públics més suplantats a tot l’Estat, especialment durant la campanya anual de la declaració de la renda. Per aquest motiu, Hisenda insisteix a la ciutadania que mai demana informació personal ni bancària a través de correus electrònics, missatges de text ni trucades, sinó que ho fa a través del correu postal certificat, la seva plataforma digital o la seva aplicació.

Cal recordar que els ciberdelinqüents fan servir estratègies per a espantar o posar nervioses les víctimes i provocar una reacció ràpida i poc meditada. Per això, apunten que sempre que estigueu davant d’un correu electrònic o un missatge de text que vos avisa d’una multa pendent de pagament, d’una notificació molt important sense llegir o d’un reemborsament amb un temps limitat per a reclamar-lo, el més probable és que es tracti d’una estafa.