Primer pas al Congrés espanyol per a rebaixar la taxa d'alcoholèmia

El ple del Congrés espanyol ha aprovat la tramitació d’una proposició de llei del PSOE que preveu la reducció de la taxa màxima d’alcohol en sang permesa en la conducció de 0,5 grams per litre a 0,2 així com la reducció de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire aspirat a 0,10.

Per als conductors novells i professionals, les taxes són més baixes: 0,3 grams per litre a la sang i 0,15 mil·ligrams per litre d'aire aspirat. Les infraccions quan s'excedeixi d'aquesta taxa seran sancionades amb multes de 1.000 euros. A més, també s'ha aprovat de prohibir la difusió de la ubicació dels controls policials a les xarxes socials. La proposició ha tirat endavant aquest dimarts amb l'únic vot en contra de Vox i l'abstenció del PP. Segons un informe de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, el 33% dels conductors morts en accidents de trànsit presentaven resultats positius d'alcohol en sang, així com el 29% dels vianants morts. I recentment, el Servei Català de Trànsit també ha assenyalat l'alcohol com una de les causes principals de la mortalitat a les carreteres. Un cop iniciada la tramitació, els grups parlamentaris hauran de negociar. Junts, ERC, Sumar i el PNB ja han anunciat que presentaran esmenes, tot i que donen suport a la iniciativa.