Jornada: 'Eines per a la tranformació digital del comerç a Mallorca' a Manacor

Dimarts, 22 d’octubre, se celebra la jornada ‘Eines per a la transformació digital del comerç a Mallorca’ a la Institució Pública Antoni M. Alcover, de les 09:30 a les 13:30 hores. Aquesta jornada, organitzada per la Cambra de Comerç de Mallorca, amb el suport de l’Ajuntament de Manacor i Focalizza, comerç i desenvolupament local, compta amb tres activitats programades.

Per començar, de les 09:30 a les 09:40 hores, Joana Manresa, presidenta de la Comissió de Comerç a la Cambra de Comerç de Mallorca, farà una breu presentació de la jornada. La primera activitat serà la ponència ‘Quin és el context i els reptes actuals del comerç?’, on Oriol Cesena, membre de Focalizza, tractarà els principals reptes del comerç local: proximitat, tecnologia, consens publicoprivat, reactivació locals buits, sentit de pertinença, sinergies econòmiques, etc.; de les 09:40 a les 10:15 hores.

Seguidament, de les 10:10 a les 11:30 hores hi haurà un diàleg entre Miquel Oliver, batle de Mancor, i Gemma Canalias, regidora de Comerç i Turisme a Olot, sobre ‘Com podem innovar i transformar el comerç dels municipis?’.

Finalment, de les 12:00 a les 13:30 hores, la jornada acabarà amb la taula rodona: ‘Diàlegs sobre comerç de proximitat: quins són els reptes a l’illa de Mallorca?’. Hi intervendran Paula Asegurado, regidora de Promoció Econòmica a Manacor; Maria Antònia Sureda, regidora de Promoció Econòmica a Artà; i Silvia Delgado, directora de l’Agència de Desenvolupament Regional de les Balears.