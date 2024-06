Els sindicats estudien el dictamen del TJUE sobre la conversió d'interins en fixes

Els sindicats de les Balears estudien el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la conversió d'interins en fixes davant els abusos de temporalitat.

Tant des de CCOO com des d'UGT i STEI, a consulta d'Europa Press, unànimement adverteixen que la resolució condiciona l'aval a la mesura, de manera expressa, al fet que no xoqui amb el dret estatal, cosa que ocorre a l'Estat espanyol. Això difumina l'aplicació pràctica que pugui tenir aquí el posicionament del TJUE, que, a més, arriba just abans de la constitució de la Mesa Sectorial de l'Empleat públic.

El dictamen europeu, respon a una qüestió prejudicial i admet que es pugui convertir en fixes els interins en abús de temporalitat. El cas examinat és el d'unes interines del Principat de Catalunya, la plaça de les quals va quedar ocupada per un funcionari de carrera, que al·legaven que el seu treball no responia a necessitats temporals, urgents i excepcionals, sinó ordinàries, duradores i permanents.

El problema per als sindicats és l'esment inclòs al final del dictamen, establint que es pugui «constituir tal mesura sempre que aquesta conversió no impliqui una interpretació 'contra legem' del dret estatal». En el cas d'Espanya, en la mateixa Constitució es determina que l'accés a la funció pública ha de fer-se d'acord amb els principis de mèrit i capacitat.

Per això, en una valoració provisional a l'espera de l'informe dels seus serveis jurídics, el secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, Alfredo Gutiérrez, entén que el TJUE «retorna la pilota» a Espanya.

Per això, Gutiérrez avisa que la resposta del TJUE «no canvia res» del que venia plantejant el sindicat; almenys no de manera immediata mentre no canviï la Constitució a Espanya «més enllà de missatges populistes interessats».

En la mateixa línia s'ha expressat el secretari general de la Federació d'Empleats dels Serveis Públics d'UGT a les Balears, Miguel Ángel Romero, que pendent de l'informe jurídic dels seus serveis estatals ja dirigeix l'atenció a la controvertida línia del dictamen sobre el xoc amb la legislació estatal.

Romero també ha subratllat la necessitat de distingir entre personal laboral i funcionari, considerant que hi ha una pluralitat de situacions que fa «pretensiós parlar d'un criteri general».

Mentrestant, des de l'STEI Intersindical veuen en el dictamen europeu una «estirada d'orelles a l'administració espanyola» però sense un efecte pràctic immediat.

Des de l'STEI han denunciat de nou l'origen del problema, que situen en la limitació de convocatòries públiques de 2007 a 2016 en els pressupostos estatals. «S'ha jugat amb la inestabilitat de moltíssima gent. L'administració ha obligat moltes persones a ser interins quan haurien d'haver pogut optar a la seva plaça», han lamentat.

Les compensacions són insuficients

D'altra banda, l'STEI ha ressaltat que el document constitueix «una crítica als processos d'estabilització» realitzats a Espanya, en determinar que les compensacions als cessats no són «suficients» ni tampoc tenen un efecte dissuasiu per a l'administració: «No evita que es torni a repetir».

Aquestes compensacions, de 20 dies per any treballat, equiparaven els cessaments d'aquests treballadors a un acomiadament objectiu en el sector privat, ha reflexionat Gutiérrez, de CCOO: «Ja en el seu moment vàrem dir que ens semblava, com a mesura dissuasiva, insuficient».

Per això, el representant de Comissions ha insistit que les indemnitzacions han de «tenir com a conseqüència que les administracions no repeteixin» els abusos que han duit a aquesta situació. Espera que el posicionament del Tribunal europeu contribueixi a «forçar les administracions a no cometre els abusos de temporalitat» i que no continuïn cobrint llocs estructurals com si fossin necessitats puntuals: «Que es posin les piles d'una vegada per sempre, perquè s'estan començant a cometre els mateixos errors que en el passat».

SIAU demana l'estabilització a Educació

Per la seva part, el Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha emès un comunicat instant Educació a estabilitzar als docents en abús de temporalitat.

SIAU considera que la posició del TJUE confirma les seves tesis i protesta: «Mentre Europa va ben encaminada, l'Estat espanyol continua remant contra corrent, condemnant als docents a la més absoluta precarietat».

Segons SIAU, «Espanya no ha fet els deures ni ha castigat de forma adequada l'abús de temporalitat». En aquesta línia ha urgit a estabilitzar al personal docent interí «sense excepció».