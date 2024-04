El preu mitjà de l'habitatge augmenta un 6,2% a les Balears

El preu mitjà de l'habitatge a tancament de 2023 va pujar un 6,2% a les Balears, que són el territori on més va créixer per davant del País Valencià (4,3%). Les dades són extretes de l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari publicat aquest dilluns per Societat de Taxació.

Madrid registra el preu mitjà més elevat (2.964 euros per metre quadrat), supera així per segon any consecutiu Barcelona (2.914 euros). Dins de les cinc províncies amb els imports més elevats també s'hi pot trobar Guipúscoa (2.814 euros), Balears (2.570 euros) i Biscaia (2.438 euros).