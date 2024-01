Pugen les dades d'ocupació a les Balears i la desocupació registra mínims històrics

Les Illes Balears han tancat l’any 2023 amb 472.912 persones registrades a la Seguretat Social el mes de desembre, fet que suposa un increment de 14.891 afiliacions respecte al 2022, un 3,25% més. En termes intermensuals, les dades de treballadors al desembre respecte al novembre baixen en 20.069, una tendència habitual per a aquest període.

La variació interanual de l’ocupació mostra com les Balears lideren la creació de llocs de treball i se situa en la tercera posició de creixement interanual estatal amb un 3,3%.

Les dades d’afiliació també s’incrementen a cadascuna de les illes, especialment a Formentera. D’acord amb les xifres del novembre, l’última disponible, a Mallorca l’ocupació puja un 3,3%; a Menorca un 1,3%, a Eivissa un 2,9% i a Formentera un 6,4%.

Mínims històrics d’atur

Així mateix, el nombre de persones a l’atur en finalitzar el mes de desembre del 2023 a les Illes Balears ha estat de 31.709, una dada que suposa un descens tant interanual (-11,6%) com intermensual (-3,7%). D’aquesta manera, les Illes Balears tanquen el 2023 liderant la reducció de l’atur (-11,6%), molt per sobre de la mitjana estatal que se situa en el 4,6 %. Per Illes, Formentera lidera la caiguda de l’atur al desembre (-25,9%), seguida d’Eivissa (-5,4%), Menorca (4,7%) i Mallorca (3,3%).

La taxa d’atur administratiu del desembre és del 6,3%, la més baixa dels darrers anys i un punt més baixa que la registrada el desembre del 2022.

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb la directora general de Treball i Salut Laboral, Catalina Cabrer, ha destacat que les dades d’afiliació i atur del 2023 «són veritablement bones i denoten que seguim liderant la creació de llocs de treball a les Balears». Sáenz de San Pedro ha afegit que amb 551.638 afiliacions de mitjana anual se segueixen superant «de manera notable» les bones dades de l’any 2022.

Balanç anual: 2023 any històric

El 2023 les Illes Balears han continuat liderant la creació d’ocupació de tot l’Estat, amb 551.638 persones afiliades a la Seguretat Social, davant de les 526.643 registrades el 2022, fet que suposa un increment interanual de 4,8% davant el 2,7% de mitjana nacional. Per illes, el creixement més gran ho aconsegueix Eivissa (5,5%), seguit de Formentera (5,6%), Mallorca (4,5%) i Menorca (3,7%).

Les dades de l’atur del 2023 també són històriques, ja que la mitjana d’atur de 31.529 persones el 2023 és la xifra més de baixa dels darrers 22 anys. La reducció interanual de l’atur ha estat del 21,8% davant la mitjana estatal del 6,6%, una dada molt significativa si consideram que la reducció de l’any 2022 va ser més gran situant-nos en un context de sortida de la crisi del Covid. Aquests valors mostren que les Illes han assolit una temporada turística de gran ocupació i s’ha constatat la prolongació de la temporada i de l’activitat econòmica.

La taxa d’atur administratiu a Balears el 2023 és la més baixa dels darrers anys amb una mitjana anual de 5,4% davant de la mitjana del conjunt de l'Estat espanyol de l’11,8%.

Objectius per al 2024

El conseller ha avançat que, entre els objectius que el Govern s’ha marcat per a aquest nou any hi ha incrementar l’oferta formativa per a persones treballadors en sectors de difícil cobertura i la lluita contra la sinistralitat laboral. Pel que fa a l’estratègia de formació, Sáenz de San Pedro ha explicat que «el full de ruta passa per la interlocució constant amb els agents socials per detectar borses de manca de mà d’obra».

Pel que fa a les accions emmarcades en la lluita contra la sinistralitat laboral, el conseller ha anunciat l’inici d’una campanya de visites a empreses que hagin registrat tres o més accidents laborals. Concretament, ha explicat que, a través de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), s’han programat 262 visites, que ja s’estan produint i que es duran a terme fins al mes d’abril, abans de l’inici de la temporada turística. Aquestes accions estaran dirigides, sobretot, al sector de la indústria, la construcció i empreses de retirada d’amiant, entre d’altres.