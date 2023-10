El sector ramader i AGAMA acorden no reduir la compra de llet per davall els nivells actuals

El sector ramader de les Balears s'ha reunit aquest dimarts amb una representació d'AGAMA a la seu de l'empresa propietat del Grup Damm, a Palma, per desbloquejar la situació que s'havia creat fa unes setmanes. Les dues parts han arribat a un principi d'acord arran del compromís que ha donat AGAMA de no reduir les compres de llet als ramaders mallorquins per davall els actuals nivells.

Paral·lelament, les dues parts s'han instat a continuar treballant durant els pròxims dies per tractar de trobar una solució més consistent a curt termini que sigui satisfactòria per als dos costats. L'actual escenari no contenta el sector ramader, que es troba en una situació límit, però almanco les explotacions no es veuen obligades a tancar.

Per part del sector ramader, en representació de totes les organitzacions, han estat presents a la reunió la secretària i gerent d'UPA-AIA Illes Balears, Joana Mascaró, i el president d'Asaja-Balears, Joan Company. El sector ramader en bloc va alertar el passat 22 de setembre que la decisió que havia pres l'empresa de retallar un 40 per cent la compra de llet a les granges mallorquines suposava la mort del sector lleter de Mallorca. Les entitats agràries agraeixen les mostres de suport i l'interès que els han transmès diferents agents durant aquestes setmanes per tractar de solucionar la situació.