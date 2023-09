Les Balears i les Canàries, territoris de l'Estat més cars per a fer la compra

Les Balears i les Canàries són les comunitats autònomes on més car resulta fer la compra, segons l'estudi realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que assenyala també que les més barates són Galícia, Múrcia i la Rioja.

Family Cash i Alcampo se situen com les cadenes de supermercats de l'Estat més barates per a fer la compra i Coaliment, cadena de petits supermercats, es converteix en el supermercat a nivell estatal més car per omplir la cistella de la compra, seguit per Amazon i Unide.

D'aquesta manera, la cadena local més barata són els Supermercados Dani, que es troba a Granada i Jaén, i Más Ahorro (Còrdova), mentre que les més cares són Sánchez Romero, Coaliment, El Economato i Amazon.

En un context marcat per la inflació, els productes que s'inclouen a la cistella per a fer les comparatives han augmentat un 14,1%, fet que suposa el segon augment més elevat en els 35 anys d'aquest estudi. «Els consumidors han patit en dos anys un increment del 30,8% en el cost dels aliments i la drogueria, és molt significatiu i feia molt de temps que no passava», ha avançat el portaveu de l'OCU, Enrique García, durant la presentació de l'estudi.

L'informe diu que Alcampo és l'opció més barata per a fer la compra a 23 ciutats, seguida molt de prop per Mercadona, a 21 ciutats, i a més distància se situen Family Cash i Tifer, que són les opcions més barates a sis ciutats.

Pel que fa a les ciutats on és més barat omplir la cistella de la compra aquestes són Terol i Còrdova, seguides de Jerez de la Frontera, Ciudad Real, Burgos, Castelló, Puertollano, Vigo, Lugo, Zamora, Cadis, Conca i Palència, mentre que Palma, Madrid, Getxo i Las Palmas de Gran Canària són les més cares.

L'informe ha analitzat un total de 155.489 preus de productes després de visitar 1.108 establiments repartits per 65 ciutats de l'Estat, a més d'Internet.