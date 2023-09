L'any que ve els illencs hauran de pagar per agafar el transport públic: el Govern espanyol havia d'enviar 43 milions d'euros i no ha enviat ni un cèntim

La consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha afirmat, sobre la gratuïtat del transport públic, que la seva Conselleria «ho està estudiant» però que els tècnics «no sembla que estiguin molt d'acord amb que sigui una bona mesura».

Així ho ha explicat Vidal aquest dimecres durant la seva compareixença en la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial en el Parlament, on ha esbossat algunes de les iniciatives que desenvoluparà durant la seva legislatura.

Sobre la gratuïtat, ha assenyalat que és finançada amb 43 milions d'euros de l'Estat però que «sembla ser que d'aquests 43 milions no se n'ha rebut ni un». Per això, ha indicat que la gratuïtat acaba el 31 de desembre i que no saben si es mantindrà el finançament perquè el Govern espanyol està en funcions.

En relació amb el transport públic també ha exposat els principals reptes, entre els quals ha assenyalat la millora del transport públic i una major coordinació amb els consells i ajuntaments competents en aquestes polítiques.

Vidal ha marcat l'objectiu d'augmentar freqüències de tren i bus interurbà, la qual cosa requerirà un reforç de personal i ampliar la flota existent, i ha manifestat el suport als consells insulars en la reclamació dels convenis de carreteres al Govern espanyol.

La consellera també ha expressat el compromís de reclamar a l'executiu espanyol la recuperació del conveni ferroviari per a finançar noves connexions de tren, d'acord amb criteris de demanda i amb uns traçats dissenyats des del màxim consens social possible i entre les diverses administracions.

Quant al transport aeri, Vidal ha reiterat que «és clau per a la mobilitat dels residents a les Illes» i ha incidit en «la importància de poder avançar cap a un model de cogestió aeroportuària», a més del manteniment i control d'una correcta aplicació del descompte del 75 per cent en els preus dels trajectes aeris i marítims per als residents a l'arxipèlag.