Les embarcacions amb patró sense llicència tendran una regulació de seguretat més estricta

El director general de la Marina Mercant, Benito Núñez, ha explicat aquest divendres a Menorca el nou reglament d'ordenació de la navegacio marítima. Aquesta nova norma, aprovada per reial decret fa uns dies, contempla una regulació de l'activitat de lloguer d'aquelles embarcacions que no requereixen de titulació per al seu maneig.

Aquesta instrucció obligarà a empreses i usuaris d'embarcacions de lloguer sense titulació a complir uns requisits mínims per a millorar la seguretat operacional. El director general de la Marina Mercant ha manifestat que «això suposa una millora important, sobretot per a ports com el de Ciutadella, que comparteixen trànsit comercial amb el d'esbarjo, amb els problemes de seguretat que això comporta».

Per part seva, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha expressat que «des del Govern se celebra aquesta notícia aconseguida amb el consens del sector públic i privat perquè posarà fi a una situació que es donava les últimes temporades i que permetrà un ús del port més segur». També ha valorat positivament la mesura la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora.