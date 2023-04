Prop d'un miler d'avions passaran pels aeroports de les Balears aquest Divendres Sant

Aquesta Setmana Santa, que enguany se celebra considerablement tard dins el mes d'abril, suposa l'inici de la pretemporada turística a les Illes Balears. Degut a això, i gràcies al bon temps d'aquests dies, milers de persones passaran pels aeroports de l'arxipèlag.

Segons informa AENA, els tres aeroports de les Balears operaran un total de 918 vols aquest Divendres Sant, la qual cosa suposa 71 vols menys que el 2022 i 44 més que en 2019, any prepandèmia. L'aeroport de Palma operarà, aquesta jornada, un total de 663 vols, el d'Eivissa en gestionarà un total de 181 vols aquest divendres, mentre que el de Menorca operarà 74 vols.

El batle de Deià i candidat a la presidència del Govern per MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestat per les xarxes preocupació per aquesta allau precoç de turistes, sobretot a la Serra de Tramuntana. «Si no posam límits ja Mallorca i especialment la Serra de Tramuntana morirem d'èxit», ha afirmat, criticant el desbordament de la carretera transversal de Sóller a Andratx.