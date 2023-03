CCOO considera que el mercat laboral balear «perpetua la desigualtat de gènere»

Amb motiu de la celebració del 8 de març, dia de la dona treballadora, Comissions Obreres ha publicat l'informe 'Desigualtats i bretxes de gènere de les dones a Balears', en què es presenten les principals dades del mercat laboral femení durant l'any 2022. De l'anàlisi, el sindicat conclou que «les dones continuen patint una situació de precarietat i de desigualtat laboral que queden reflectides en l'augment de la bretxa d'activitat, de temporalitat, de parcialitat i de pensions».

Segons recull l'informe, les dones tenen una taxa d'activitat 9,67 punts menor que la dels homes, a la qual cosa cal sumar-li la «important bretxa» que existeix en la temporalitat, que divereix en altres sis punts. La parcialitat laboral també marca el desenvolupament professional de les dones ja que, malgrat la «positiva evolució», segueixen concentrant dos terços de tots els contractes a temps parcial.

El sindicat també considera important destacar la segregació ocupacional, i és que quatre de cada cinc conctractes signats per dones es concentren en els sectors d'hostaleria i de serveis, caracteritzats pels salaris més baixos. D'altra banda, les dones continuen sent les que més s'ocupen dels treballs domèstics, ja que també quatre de cada cinc persones baix l'epígraf d'«inactives» (etiqueta que critiquen per infravalorar les feines de la llar) són dones.

Igualment, consideren rellevant assenyalar que les dones s'incorporen al mercat laboral sense abandonar la responsabilitat de la cura de la llar i de les persones dependents, fet que influeix en què tinguin carreres professionals alterades i discontínues. Això fa que quan arriba l'edat de jubilació, la pensió femenina només sigui el 70,91% de la masculina, la qual cosa suposa una diferència de 388 euros anuals.

Davant la rotunditat d'aquestes dades, el sindicat proposa conscienciar sobre els plans d'igualtat en les empreses per a «eliminar les desigualtats estructurals de les dones en el mercat de treball». També aposten per «redistribuir els recursos salarials i de temps entre dones i homes», «millorar la regulació de la contractació a temps parcial», valorar els llocs de treball amb perspectiva de gènere, millorar les polítiques d'ocupació per a dones desocupades, impulsar la coeducació, i intensificar la inversió en infraestructures socials.