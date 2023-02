Les principals companyies aèries que operen a Balears, sota el control de petromonarquies del Pèrsic

El grup empresarial de companyies aèries International Airlines Group (IAG) anuncià aquest dijous la compra dels 100% de participacions socials d'Air Europa, empresa amb seu a Llucmajor. D'aquesta forma, si s'aprova finalment la transacció, aquesta empresa s'afegirà a la llista de grans comanyies aèries que operen a les Illes Balears baix el mateix holding empresarial.

La compraventa, que començà fa mesos amb l'adquisició d'una cinquena part de les participacions per part de la multinacional radicada a Madrid, necessita el vist i plau de la Comissió dels Mercats i la Competència per a fer-se efectiva, ja que la concentració empresarial pot vulnerar la normativa estatal i europea en aquesta matèria. Igualment, es preveu que l'ens administratiu no hi posi cap impediment.

Així, Air Europa entraria dins el grup empresarial d'Ibèria i Vueling, un conglomerat d'empreses participat en considerable mesura pel fons sobirà de Qatar. A la pràctica això suposa que el trànsit aeri que connecta les quatre illes de l'arxipèlag entre elles i amb el continent passarà a dependre gairebé íntegrament d'un hub amb seu a Madrid i sota les directrius del regne qatarià.