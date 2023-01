Creus que 2023 serà un millor any en el terreny econòmic?

Un dels reptes d'aquest 2023 és, sens dubte, la recuperació econòmica. La pandèmia de la Covid-19, la guerra d'Ucraïna, l'escalada de preus dels aliments i les matèries primes, etc. han dibuixat, en els darrers anys, un escenari econòmicament incert, però que sembla que enguany podria revertir-se.

Ara com ara, un dels indicadors destacats a poder superar és la inflació. L'escalada de preus dels productes bàsics és un dels punts que més preocupa el Govern i l'Executiu espanyol, que han adoptat mesures per intentar contenir els preus. Una de les mesures destacades ha estat l'eliminació de l'IVA d'alguns productes de primera necessitat que ha entrat en vigor a principis de gener.

Un altre front obert per a l'economia dels ciutadans és l'euríbor. A causa de la pujada dels tipus d'interès del BCE, l'indicador es troba en ascens, produint una pujada molt significativa en les hipoteques de renda variable. Un fet que pot significar una pujada d'uns 200 euros mensuals per amples sectors de la població. A més el lloguer de l'habitatge és un altre punt calent del debat econòmic i cal tenir molt en compte per mesurar la justícia social.

Pel que fa al mercat de treball, els indicadors mostren una millora de l'ocupació després de l'entrada en vigor de la reforma laboral. A les Balears s'han donat xifres rècord d'activitat que s'espera que se superin o es mantinguin de cara a la pròxima temporada d'estiu. Amb tot, la diversificació de l'economia encara és un dels reptes més pregons de l'economia de l'arxipèlag.

Donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si creuen que 2023 serà un millor any en el terreny econòmic. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, tot i la inflació, serà l'any de la plena recuperació econòmica.

-No, els indicadors econòmics no auguren un bon any per a la butxaca dels ciutadans.