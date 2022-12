La família Nadal entra en el negoci Hoteler amb Zel

Rafel Nadal entra de ple en el negoci hoteler de la mà de Melià Hotels, mentre que el seu oncle Toni Nadal ha comprat l'Hotel Galeon, situat al Port de Pollença, i vol convertir aquest espai en un establiment emblemàtic.

L'hotelera Meliá Hotels International i el tennista Rafa Nadal han presentat aquest dijous a Madrid, el nou projecte hoteler ZEL, una nova marca d'hotels vacacionals i d'oci urbà «amb essència mediterrània» que començarà a operar l'any vinent a l'estiu de 2023 i l'objectiu de la qual és aconseguir més de 20 establiments en els pròxims cinc anys en els principals destins d'Europa, Orient Mitjà, Àsia i Amèrica.

El conseller delegat de Meliá, Gabriel Escarrer, i el mateix Rafel Nadal, han presentat el seu nou projecte en una «aliança mallorquina» que aspira a dur l'essència mediterrània per tot el planeta.

La majoria dels hotels de la marca seran hotels ja existents que seran transformats (un 80%) i el 20% restant seran establiments de nova construcció, encara que a mesura que vagi creixent el projecte l'objectiu és que les xifres es capgirin i el 80% dels establiments de la marca ZEL siguin de nova creació.

El tennista ha assegurat que «no es posa límits al creixement de la marca» i la seva exigència d'expansió serà tan alta com la seva exigència esportiva. «Confiï que aquest sigui un projecte per a tota la vida, amb la il·lusió de créixer esper que progressivament ràpid i per a això estic disposat a treballar i esforçar-me igual que ho faig en altres facetes de la meva vida», ha assegurat l'esportista.

La 'joint venture' aconseguida entre aquestes dues marques d'origen mallorquí aspira a un creixement internacional molt potent que capitalitzi el seu caràcter mediterrani com a principal senyal d'identitat.

«Serà una marca única que enamorarà al viatger i sorprendrà les noves generacions. Una marca d'hotels innovadora, plena d'energia,

amb una nova interpretació del benestar i model de sostenibilitat.

Estam feliços de poder col·laborar a la fi, com a socis en aquest projecte, amb una icona a nivell personal i esportiu com és Rafa», ha dit el CEO de l'hotelera Gabriel Escarrer.

En una primera fase, la marca apunta a créixer en destins de la costa del Mediterrani i capitals com Madrid, París i Londres. Està previst que el primer hotel ZEL s'obri a Mallorca l'any 2023.

Posteriorment l'objectiu és que l'expansió s'estengui en la conca del Mediterrani (Balears, Costa del Sol, Canàries, Grècia, Itàlia, Portugal), així com a la regió del Carib i el sud-est asiàtic, «llocs on es valora molt especialment l'essència Mediterrània».