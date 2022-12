Deu mesures per estalviar energia

La situació crítica en la qual es troba la sostenibilitat del Planeta juntament amb la crisi energètica actual propiciada pel conflicte bèl·lic d'Ucraïna, fan que sigui més urgent que mai prendre mesures actives per a reduir la petjada de carboni en el món.

Per a dur-ho a terme, el Col·legi d'Enginyers Industrials de les Balears ha elaborat un catàleg de deu mesures que tots podem adoptar en el nostre dia a dia, per aconseguir un estalvi energètic efectiu que repercuteixi en la millora de la situació ambiental,

tant a nivell local com global.

A continuació detallam el decàleg de mesures per a l'estalvi energètic que proposa el COEIB a tots els particulars i empreses dels Illes Balears:

Mobilitat sostenible

- Prioritzau els vostres moviments per aquest ordre: Caminar - Carril Bici – Transport Públic - Compartir cotxe.

Climatització

- Usau responsablement els sistemes de climatització i instal·lau equips eficients com la bomba de calor.

- Millorau l'aïllament tèrmic del vostre habitatge i negoci.

Economia circular i residus

- Aplicau en els vostres hàbits de consum les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

- Prioritzau la reparació dels productes abans que la seva substitució.

Ús de l'energia

- Seleccionau electrodomèstics amb classificació energètica A.

- Contractau energia verda (procedent de fonts d'energia 100% renovable).

- Cercau solucions d'autoconsum per al vostre habitatge i negoci.

Il·luminació

- Apagau les llums, renovau les bombetes a LED i incorporau sensors de llum i de presència en el vostre habitatge o negoci.

Aigua

- Tancau l'aixeta, no malbarateu aigua, usau limitadors de cabal i facilitau la depuració (els desguassos no són abocadors).