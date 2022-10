Els Bons Illes Balears es poden bescanviar a partir de dimarts

A partir de dimarts, cada resident major de 16 anys disposarà de fins a quatre bons de descompte de 15 euros que es podran bescanviar per a comprar al petit comerç.

És el segon any consecutiu que la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica regala bons de descompte a través d’aquesta campanya, impulsada per la Direcció General de Comerç.

El programa, d’estímul als petits i mitjans comerços de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, posa en circulació més d’un milió d’euros mitjançant la distribució de 67.000 bons de descompte amb els quals el Govern preveu mobilitzar més de tres milions d’euros en consum de proximitat.

En aquesta ocasió, cada ciutadà rebrà fins a quatre bons de 15 euros que podrà bescanviar en els establiments adherits a la campanya —més de 800 comerços, repartits arreu de les Illes— per compres superiors a 30 euros, i fins a un màxim de 60 euros de descompte per persona.

Els bons, que es poden acumular en una sola compra o fer-los servir en diferents compres, en diversos o en un únic comerç, se sol·liciten directament a la botiga (no són aplicables a compres per internet), i per a això només és necessari presentar el DNI, NIE o passaport.

En aquesta segona edició s’han inscrit comerços de tots els municipis de les Illes Balears; en total, 812 establiments, fàcilment identificables pels cartells indicatius que ja pengen visibles en els seus aparadors, i que també es poden consultar en la plataforma www.bonsillesbalears.com.

La campanya romandrà oberta fins al 31 de desembre o fins que s’hagi esgotat el pressupost, i compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Mallorca i les organitzacions empresarials del comerç de les Illes Balears.