Greenpeace denuncia que vint aeroports de l'Estat espanyol s'han beneficiat de més de 60 milions d'euros en subvencions encobertes

L'ONG Greenpeace ha assegurat aquest dimarts que les administracions públiques donen subvencions encobertes a vols no rendibles que xifra en més de 60 milions d'euros entre 2015 i 2022. Es tracta, segons l'ONG d'una «pràctica il·legal» a la Unió Europea que ajuntaments, diputacions i governs autonòmics financen «camuflades sota accions de promoció turística» mitjançant fundacions i consorcis públics.

Greenpeace recorda que aquestes «mangarrufes» són il·legals, ja que vulneren la lliure competència, per la qual cosa exigeix a les administracions que deixin de subvencionar a la «manera de transport més contaminant» i que promoguin un model de turisme i mobilitat que no incrementi les emissions de CO₂.

L'organització ecologista conclou en el seu informe 'Magarrufes a l'aire: Anàlisi de les subvencions d'ajuntaments i comunitats al sector aeri' que entre 2015 i 2022 vint aeroports de l'Estat espanyol s'han beneficiat de més de 60 milions d'euros en subvencions encobertes per a mantenir vols deficitaris.

En concret, acusa aquestes administracions públiques d'escudar-se en 'ajudes de promoció turística' que inclouen clàusules en les quals les aerolínies es comprometen a mantenir un mínim de connexions aèries.

Per al responsable de la campanya de mobilitat de Greenpeace, Adrián Fernández, «en plena emergència climàtica hi ha comunitats i ajuntaments que financen una activitat nociva per al medi ambient com és l'aviació». «Demanam als diferents governs que aturin aquest tipus d'ajudes i dediqui aquests recursos a promoure un model turístic compatible amb la protecció del clima i l'entorn», ha manifestat.

L'informe de Greenpeace qüestiona que es justifiqui el turisme per a donar aquestes ajudes que lluny d'atreure visitants estrangers beneficien principalment a destins vacacionals de la població local. Al seu judici, a més del «obvi impacte ambiental» de l'avió, les subvencions suposen una «minva dels recursos públics» per al transport quotidià així com l'abandó de propostes per a aconseguir altres models de desenvolupament econòmic més estables i resilients.

Entre les aerolínies beneficiades per aquests contractes destaquen Ryanair, Easyjet, Binter, Ibèria, Air Nostrum o Volotea.