Renfe deixa, aquest divendres, Catalunya sense circulació de trens i perjudica 300.000 persones

L'enèssima incidència en el sistema de telecomunicacions d'Adif té paralitzada aquest divendres matí la circulació de trens a tota la xarxa de Catalunya: no funciona cap línia de Rodalies, ni de regionals, ni de trens de Llarga Distància que circulen per via convencional, només es manté la circulació per les vies de l'AVE.

Renfe demana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius. De fet, no se'ls deixa ni accedir a les estacions perquè no s'acumulin persones a les andanes.

Només alguns trens que circulen per les Terres de l'Ebre sí que poden funcionar, perquè depenen d'un centre de control que és al País Valencià.

Adif, que treballa per resoldre aquesta incidència, de moment no ha fet cap previsió de quan pot estar solucionada, i Protecció Civil ha activat en prealerta al pla Ferrocat.

Es calcula que la nova incidència perjudicarà uns 300.000 usuaris.