El preu del lloguer a les Balears bat rècords històrics i ja és el tercer més car de tot l'Estat

El preu del lloguer s'ha situat al juliol a les Balears en 14 euros per metre quadrat, sent el tercer valor més alt de l'Estat, només per darrere de Catalunya i Madrid, segons el portal immobiliari Idealista. Així mateix, el portal assenyala també que les Illes han aconseguit els preus màxims de renda en tota la seva sèrie històrica.

En el conjunt de l'Estat, el preu del lloguer ha pujat un 0,7% al juliol respecte al mes anterior, fins als 11,3 euros per metre quadrat, i acumula un increment del 5,6% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

Per comunitats, els lloguers s'han encarit en 13 regions, amb Cantàbria al capdavant, on les rendes han pujat un 4,5% al juliol respecte al mes anterior. A Múrcia, aquesta pujada ha estat del 4%, seguida del 2,9% del País Valencià, de l'1,9% a La Rioja, i de l'1,5% a Catalunya i Madrid.

El preu més car s'ha pagat en aquests dos territoris, amb el metre quadrat en 14,7 euros, mentre que a les Balears s'ha situat en 14 euros per metre quadrat, i al País Basc, 12,4 euros per metre quadrat.

En el costat contrari, els lloguers s'han ajustat un 0,4% a Castella i Lleó i un 0,1% a Galícia. El preu del metre quadrat més barat de l'habitatge per a llogar es troba a Extremadura, a 5,7 euros, seguit de Castella-la Manxa, en 6,2 euros.

Els registres d'idealista també mostren que les Balears, les Canàries, Navarra, Aragó, Múrcia, La Rioja, Castella-la Manxa i Extremadura han aconseguit preus màxims de les rendes de tota la sèrie històrica.

Per capitals, els lloguers han repuntat en 25 capitals, amb l'increment més pronunciat a Alacant, amb un 4%. En el costat contrari, Terol és la capital en la qual més ha baixat el preu del lloguer durant l'últim mes, amb un descens del 3,9%.