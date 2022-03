El preu de la llum baixa un 4,46% aquest dissabte i es manté per davall dels 250 euros/MWh per tercer dia consecutiu

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista baixa aquest dissabte un 4,46%, fins als 221,91 euros el megawatt/hora (MWh), amb el que es manté per tercera jornada consecutiva per davall de la cota dels 250 euros/MWh, entorn de la qual s'ha estabilitzat des del cap de setmana passat.

Per trams horaris, el preu màxim de la llum per a aquest dissabte es dona entre les 19.00 hores i les 20.00 hores, amb 285,02 euros/MWh, mentre que el mínim, de 187,07 euros/MWh, es registra entre les 15.00 i les 16.00 hores.

Els preus mitjans repercuteixen directament en la tarifa regulada (el denominat PVPC), a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a tot l'Estat, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

Des del passat 12 de març, el preu del mercat majorista s'ha mantingut entorn dels 250 euros/MWh, encara que ha tingut oscil·lacions màximes i mínimes que van des dels 263 euros/MWh del dimecres d'aquesta setmana als 217,13 euros d'aquest dijous.

El passat 24 de febrer, quan va començar la invasió russa d'Ucraïna, el preu del mercat majorista estava en 205,6 euros/MWh i, des de llavors, es va produir una escalada diària del preu que va tenir el seu punt àlgid el passat 8 de març, quan la cotització es va situar en el rècord absolut de 544,98 euros/MWh.

Aquesta espiral alcista es va produir, sobretot, per l'augment del preu del gas procedent de Rússia. No obstant això, els contractes de futurs del gas natural negociats en la plataforma holandesa TTF cotitzen aquest ara entorn de 104 euros/MWh, amb màxims que han arribat fins als 109,8 euros, però lluny dels registres de començaments de la setmana passada, quan es van tocar els 345 euros.

En aquesta línia, el dia previ a la invasió russa d'Ucraïna el preu del gas a l'Estat espanyol cotitzava per sota dels 80 euros/MWh, mentre que avui està en 100,8 euros/MWh, la qual cosa suposa un descens de tot just el 0,29% enfront del registre d'aquest dijous (100,5 euros/MWh), segons les dades del Mercat Ibèric del Gas.

En comparació amb fa just un any, el preu de la llum per a aquest dissabte serà un 648,18% superior als 29,66 euros/MWh del 19 de març de 2021. És a dir, serà gairebé set vegades i mitja més cara que fa un any.