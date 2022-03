[VÍDEO] La Fundació Vincle difon un vídeo on posa de manifest la problemàtica sobre l'infrafinançament del País Valencià

La Fundació Vincle ha difós aquesta setmana un vídeo on posa de manifest la problemàtica sobre l'infrafinançament del País Valencià. Aquesta fundació va néixer el 2008 amb la voluntat de treballar per una societat cohesionada i inclusiva en tots els àmbits. Actualment, treballen tres campanyes: l'Euroregió Mediterrània, la llengua en l'empresa i l'arrelament lingüístic de la ciutadania.

Tal com es vol mostrar al vídeo, l'infrafinançament manté el territori valencià com la comunitat més endeutada de l'Estat espanyol en relació amb el seu PIB. Aquesta problemàtica econòmica afecta directament els valencians i a les valencianes.

En el vídeo dues personalitats de l'esfera pública i dues de l'àmbit privat, amb les seves diferències i matisos, expliquen el perquè d'aquest finançament injust i la manca d'inversió pública al País Valencià.

Enric Morera, president de les Corts Valencianes; Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes; Antoni Infante, portaveu de la Crida pel Finançament; i Beatriu Cardona, portaveu de la Intersindical Valenciana, clamen, cadascun des de la seva posició, per un millor finançament per al poble valencià.

Opinions complementàries

Morera afirma que «la consciència valenciana ha crescut» i que «l'empobriment té l'origen en l'infrafinançament i la manca d'inversió pública».

Cucarella explica que el repartiment dels ingressos en l'Estat espanyol no és just i no passa per les comunitats autònomes com tocaria, ja que, a més, caldria ajustar-la d'acord amb la població. I apunta que els ciutadans del País Valencià haurien de rebre del sistema quan en realitat són aportadors nets al sistema.

Infante denuncia que els valencians paguen com un país ric quan en realitat són un país empobrit, demana «recuperar les claus de la nostra caixa» i tenir «una hisenda pròpia i autònoma».

Finalment, Cardona vol tindre un «finançament òptim» i afirma que és precís «cancel·lar un deute il·legítim que ens costa 25 euros de cada 100 del nostre pressupost cada any».

Això sí, com reflecteix el vídeo, existeix unanimitat entre els participants en la necessitat d'un millor finançament del País Valencià.