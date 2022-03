Facua denuncia cinc supermercats per limitar la compra d'unitats d'oli de gira-sol

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat cinc cadenes de supermercats i hipermercats per limitar als consumidors el nombre d'unitats d'oli de gira-sol que poden adquirir en cada compra, després de l'inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

En concret, els establiments denunciats davant les autoritats competents en matèria de comerç de diferents comunitats autònomes han estat Dia, Mercadona, MAS -la cadena andalusa del grup IFA-, El Jamón i Hiperdino, segons ha informat Facua en un comunicat.

Facua ha pogut comprovar que les cinc empreses han col·locat missatges en què avisen els seus clients d'aquesta limitació. «La venda d'oli de gira-sol es limita a tres unitats d'un litre o una garrafa de 5 litres per client i dia», adverteixen els cartells col·locats als supermercats Dia.

A Mercadona hi ha cartells que indiquen «Màxim 5 L per client», mentre que a MAS, la cadena andalusa del Grup IFA, assenyalen «Limitam la venda d'oli de gira-sol i llavors. Màxim 5 litres per client i dia».

Per la seva banda, la també andalusa El Jamón assenyala que la compra d'aquest producte està «limitada a 5 unitats d'1 litre per client i dia», mentre que a la canària Hiperdino es pot llegir que «es limita la compra per client i dia a un màxim d'1 unitat x 5 L o 2 unitat x la resta de formats».