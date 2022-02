La repercussió de la guerra d'Ucraïna: el preu de la llum supera aquest dissabte els 260 euros/MWh i frega un nou màxim anual

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista puja aquest dissabte un 8,73% respecte a aquest divendres i superarà el llindar dels 260 euros per megawatt hora (MWh), tocant així un nou màxim en el que va de 2022, propiciat per l'alça en el preu del gas natural després de l'esclat de la guerra a Ucraïna.

En concret, el preu mitjà de la llum per aquest dissabte serà de 261,11 euros/MWh, uns 21 euros més car que divendres, situat en 240,13 euros/MWh.

Caldria retrocedir fins al passat 24 de desembre, dates en les quals es van registrar els màxims històrics en el preu amb mitjanes diàries per sobre dels 300 euros/MWh, per a trobar un dia més car.

Per trams horaris, el preu màxim de la llum per aquest dissabte es donarà entre les 20.00 hores i les 21.00 hores, amb 300,70 euros/MWh, mentre que el mínim, de 237,14 euros/MWh, es registrarà entre les 05.00 hores i les 06.00 hores.

Aquests registres tan elevats pràcticament al llarg de tota la jornada es produiran en un dia com el dissabte, en el qual, normalment, els preus es relaxen respecte als marcats del dilluns al divendres a causa de la menor demanda.

Els preus mitjans repercuteixen directament en la tarifa regulada (el denominat PVPC), a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a l'Estat, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

Conflicte entre Rússia i Ucraïna

Després de l'inici aquest dijous dels atacs de Rússia a Ucraïna, els preus de gas natural es van disparar. No obstant això, aquest divendres es relaxava la seva cotització en la plataforma neerlandesa TTF, de referència a Europa, caient una mica més d'un 20%, fins als 102,770 euros/MWh.

En el cas del Mibgas, l'operador del mercat ibèric, el preu del gas natural se situava aquest divendres en els 113,05 euros/MWh, després de registrar una alça del 29%.

L'encariment des de mitjans de l'any passat en el mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus del gas en els mercats i dels drets d'emissió de diòxid de carboni, en màxims històrics.

Finalment, cal remarcar que en comparació amb fa just un any, el preu del mitjà per a aquest dissabte serà un 466% superior als 46,09 euros/MWh del 26 de febrer de 2021.