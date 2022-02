L’STEI Intersindical participa en la mobilització a Madrid en contra de la «no reforma laboral»

Aquest dijous, milers de persones de diferents espais socials i sindicals es varen concentrar a Madrid als voltants del Congrés dels Diputats per a rebutjar la «no reforma laboral» que es va aprovar al Congrés dels Diputats «en una votació esperpèntica».

L’STEI Intersindical, que va participar a les mobilitzacions amb altres organitzacions de la Confederació Intersindical, remarca que la modificació legislativa és una «no reforma laboral» perquè no deroga els «aspectes més lesius» de les reformes anteriors. A més, reclama recuperar tota una sèrie de drets que les dues darreres reformes han capolat: indemnitzacions en condicions en cas d’acomiadament, salaris de tramitació, preeminència dels convenis autonòmics. El sindicat també rebutja que no s’hagi aprofitat l’ocasió per a posar fre a l’externalització de serveis que formen part de l’activitat quotidiana de les empreses, un mecanisme que es converteix en una drecera perquè els empresaris i les empresàries devaluïn les condicions laborals dels treballadors.

L’STEI Intersindical reconeix la feina parlamentària d’oposició que han fet les diferents forces polítiques d’esquerres arrelades als diferents territoris de l’Estat i lamenta que la patronal celebri aquestes modificacions legislatives.

Conformaven la delegació de l’STEI Intersindical el secretari general, Miquel Gelabert, la secretària de la Dona, Sandra Serra, el secretari d’Ensenyament Privat Concertat, Ramon Mondéjar, i el secretari de Moviments Socials, Francesc M. Ramis.