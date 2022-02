PIMEM: «La limitació dels preus màxims no funciona en ciutats europees similars a Palma»

PIMEM demana que es tengui en compte «el que no ha funcionat ni funciona en altres ciutats europees». Entre els aspectes negatius sobre la limitació del preu del lloguer d'habitatge, la patronal assenyala que en termes econòmics quan es vol limitar el preu d'un bé bàsic «normalment acaba fracassant i així ha passat a altres ciutats».

La Federació apunta que quan es limita un preu màxim el que creix és «un mercat secundari que facilita el pagament i cobrament en B, generant un mercat negre de sobrepagaments per lloguer on una part que percep el propietari no tributa». Per exemple, si es limita els 900 euros de lloguer a Palma, es donaran situacions on l'inquilí pagarà en B uns 300 o 400 euros extra al propietari, sense que aquest pagui els impostos corresponents. Jordi Mora, president de la patronal assegura que «fixar preus també pot provocar que el propietari exigeixi més garanties a l'arrendador, més avals, quantitats en B i la tensió fa que es generi especulació».

A més, PIMEM preveu que els habitatges de lloguer més baix «és possible que augmentin els seus preus per a situar-se al límit marcat per la llei, i els habitatges de lloguer més alt surtin del mercat de lloguer, per tant, suposaria una reducció de l'oferta de habitatges de lloguer, i tensionam més encara el mercat de lloguer. Aquest topall o màxim del preu de lloguer, en el cas que s'implanti a Palma acabaria tensionant els preus del lloguer de tots els municipis propers a Palma». Cal puntualitzar, segons la patronal, que aquesta llei «neix amb informes jurídics desfavorables, i haurem de veure com evolucionaran en un futur proper els conflictes en seu judicial».

PIMEM recorda que cal no perdre de vista que «prop del 35% de les operacions immobiliàries, segons dades del col·legi de registradors, són a estrangers i que en aquests moments hi ha una altíssima demanda d'immobles, d'edificis sencers (cas Pere Garau ara) que seran reformats (indústria local) però que amb aquesta llei no sortirien a lloguer». Mora apunta que en el marc europeu «això és impossible de frenar. Caldria legislació europea sobre territoris insulars tensionats».

D'altra banda, i, dins de les peticions de PIMEM per a reduir els preus del lloguer, es demana al Govern actuar de manera més contundent contra els grans tenidors que actuen de forma especulativa. També es demana donar més facilitats fiscals per a promocionar el lloguer. La patronal demana més inversió en habitatge de protecció oficial i analitzar amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes si a determinats llocs es pot créixer en alçada.