Es constitueix la mesa del sector lacti per fer seguiment de l’acord que estableix la pujada del preu de la llet

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el departament d'Economia del Consell de Menorca han constituït aquest dimecres la mesa del sector lacti, integrada per la conselleria, el Consell de Menorca, les tres organitzacions agràries professionals (Unió de Pagesos de Menorca, AGRAME i FAGME), l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca, l’Associació Frisona Balear, la DOP Formatge Mahón-Menorca i Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears. La constitució d’aquesta mesa és una de les accions de l’acord intersectorial i interinstitucional per a la posada en marxa i desenvolupament del pla de suport per a la viabilitat, modernització, promoció i comercialització del sector lacti de Menorca (PROVILAC), signat a finals del 2021. L’acord compta amb 16 accions per a l’any 2022 amb l’objectiu de fer front a la crisi de rendibilitat dels ramaders de llet de l’illa.

La reunió de la mesa ha tengut lloc a Maó i ha comptat, per part de les institucions, amb la consellera Mae de la Concha, el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, el conseller d’Economia i Territori del Consell de Menorca, Josep Pastrana, i la directora insular d’Economia, Pilar Pons.

Segons la consellera De la Concha, aquesta mesa sectorial «es constitueix amb el sector lacti de Menorca per la crisi de rendibilitat que pateix però també comptarà en algunes ocasions amb la participació del sector de les altres illes». Ha explicat que «és una primera passa, ja que l’acord compta amb moltes més accions, també de promoció del formatge, per afrontar el canvi estructural que necessita aquest sector per garantir la seva supervivència».

Durant la trobada s’ha tractat aquest primer mes de vigència de l’acord i s’ha constatat que el primer èxit ha estat la pujada dels dos cèntims per litre per part de les indústries als ramaders. També s’ha abordat una de les accions del pla, com és elevar la renda ramadera del sector del vacum de llet i, per tant, la millora del preu base de la llet per aquest 2022. Es tracta de la posada en marxa d’una línia d’ajuda única, que compta amb aportació de la conselleria (0,026 euros/litre) i del Consell de Menorca (0,020 euros/litres) en concepte de sobrecostos o de despeses corrents a les explotacions ramaderes. La previsió és que aquesta línia d’ajudes es pugui publicar dins el mes de febrer, un cop s’hagi comunicat a la Comissió Europea. Aquesta línia d’ajuda és complementària dels compromisos que han assumit les indústries per apujar també el preu de la llet que paguen als ramaders.

L’acord signat entre conselleria, Consell de Menorca i sector lacti inclou, entre d’altres mesures, la constitució també de la mesa de concertació i seguiment permanent dels contractes lactis, en la que les administracions participen com a observadors. Es constituirà a mitjans del mes de febrer i estarà formada per les tres organitzacions professionals agràries (Unió de Pagesos de Menorca, AGRAME i Fagme), l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca, i de les Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears.

També s’ha informat de l’estat d’execució de les ajudes vigents per a vacum de llet, com són la de recria de vedelles, la del manteniment del sector lacti, la de sequera o la de reducció del potencial lleter, entre d’altres.