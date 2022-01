Presenten Reempresa, un programa que fomenta la continuïtat d’empreses a través del relleu en la propietat

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de l’IDI, i el Consell de Menorca han posat en marxa el programa Reempresa, un model innovador d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, han presentat aquest dimecres la iniciativa a la Fundació Bit d’Alaior. L’acte també ha comptat amb la presència de la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez, i Vicente Cajuso, propietari d’una empresa que s’ha adherit a Reempresa perquè cerca un relleu empresarial.

L’objectiu d’aquest programa és evitar més tancaments d’empreses causats per la falta d’un relleu que pugui agafar el testimoni del negoci. Per una altra banda, Reempresa també suposa una oportunitat per a les persones que volen iniciar un projecte empresarial, ja sigui perquè són a l’atur o perquè volen autoocupar-se i convertir-se en el seu propi cap.

Reempresa posa a l'abast de les persones emprenedores un mercat d’empreses petites i mitjanes que per algun motiu (jubilació, salut, etc.) estan valorant tancar. Això permet adquirir una empresa i fer-la créixer sense necessitat de crear-la de zero.

El vicepresident Yllanes ha destacat que «aquesta opció de reemprendre un negoci ja existent és fins a set vegades més fàcil, atès que la persona emprenedora disposa d’un local, de proveïdors, de clientela, i de treballadors, ja que un altre dels objectius és mantenir sempre els llocs de feina». Per això, ha fet «una crida a empreses i persones emprenedores perquè s’adhereixin al programa».

Per la seva banda, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha destacat que «des del Consell Insular volem mostrar el nostre suport a aquest projecte, ja que suposa una gran oportunitat per evitar el tancament d’empreses locals, contribueix al manteniment de la diversificació econòmica iels llocs de treball, i genera oportunitats de negoci per a gent jove».

De fet, Menorca ja compta amb una empresa que s’ha adherit a Reempresa perquè cerca un relleu. Es tracta d’una distribuïdora que ven material d’oficina i educatiu.

Reempresa ofereix assessorament personalitzat, neutral i gratuït a les dues parts per a l’elaboració del pla de cessió i d’empresa, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

A la web de l’IDI es pot consultar el mercat virtual per a veure tota l’oferta de negocis que es volen cedir i les persones emprenedores que cerquen un negoci, perquè les dues parts es puguin trobar. Un cop hi ha un interès, es posa en marxa tot el procés d’acompanyament perquè la cessió sigui viable, i aconseguir així que el cedent vengui el negoci i en recuperi la inversió, i que la persona emprenedora adquireixi un negoci que ja està en funcionament per fer-lo créixer.